На Соленом озере в Батайске тушат пожар по повышенному рангу

На Соленом озере в Батайске горит камыш. Информация о пожаре поступила около полудня 24 сентября.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на место для тушения выехали четыре машины и 16 спасателей. Огонь стал распространяться на большую территорию. Появилась угроза для жилых домов.- В связи с этим пожару был объявлен второй ранг опасности, - сообщили в ведомстве. - Группировка пожарных увеличена до 27 человек и 10 единиц техники.В донском МЧС сообщили, что камыш горит двумя очагами. Площадь возгорания уточняется.