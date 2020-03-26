При тушении крупного возгорания на Левом берегу Дона погиб пожарный



В результате крупного возгорания на Левом берегу Дона погиб пожарный. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Напомним, 28 марта на улице Чемордачка, 4а загорелся камыш. Пламя быстро распространялось. К 18 часам площадь возгорания составила уже 25 гектаров. К тушению привлекли вертолет МЧС и пожарный поезд.



По данным ГУ МЧС, при пожаре скончался один из спасателей. Причина его гибели пока неизвестна.



В настоящее время на месте работают 144 сотрудника и 50 единиц техники.