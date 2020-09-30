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На трассе Волгоград - Сальск в столкновении с фурой погиб 58-летний мужчина

На трассе Волгоград - Сальск в столкновении с фурой погиб 58-летний мужчина
На автодороге Волгоград - Сальск в ДТП погиб 58-летний мужчина. Авария случилась вечером 29 сентября на 59-м километре трассы.

По предварительной информации, водитель на «ВАЗ-111130» ехал в сторону Сальска. Он не справился с управлением, выскочил на «встречку» и врезался в МАН, за рулем которого был 29-летний парень.

- В результате аварии мужчина на легковушке получил множественные травмы, от которых скончался в больнице, - отметили в ГУ МВД по Волгоградской области.

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