На трассе Волгоград-Сальск в ДТП пострадал 37-летний мужчина



Под Сальском в столкновении двух отечественных авто пострадал 37-летний мужчина. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 15 ноября на 18-м километре Волгоград-Сальск.



По предварительным данным, 47-летний мужчина на «Ладе Гранте» выехал на встречную полосу движения и врезался в «ВАЗ-21093» за рулем которого был 37-летний автомобилист.



В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области отметили, что водитель «ВАЗа» получил травмы и был госпитализирован.