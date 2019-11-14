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На трассе Волгоград-Сальск в ДТП пострадал 37-летний мужчина

На трассе Волгоград-Сальск в ДТП пострадал 37-летний мужчина
Под Сальском в столкновении двух отечественных авто пострадал 37-летний мужчина. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 15 ноября на 18-м километре Волгоград-Сальск.

По предварительным данным, 47-летний мужчина на «Ладе Гранте» выехал на встречную полосу движения и врезался в «ВАЗ-21093» за рулем которого был 37-летний автомобилист.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области отметили, что водитель «ВАЗа» получил травмы и был госпитализирован.

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