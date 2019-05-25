На автодороге Волгоград – Сальск в столкновении ВАЗа и рефрижератора пострадал парень



На 167 километре трассы Волгоград – Сальск в столкновении ВАЗ-21099 и грузового рефрижератора пострадал 29-летний водитель легковушки. Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 27 мая.



По предварительной информации, парень на «девяносто девятой» не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в рефрижератор.



- В результате случившегося травмы получил водитель легковушки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.