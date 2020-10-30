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На трассе Волгоград - Каменск водитель кроссовера сбил женщину

На трассе Волгоград - Каменск водитель кроссовера сбил женщину
На автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский водитель кроссовера сбил 30-летнюю женщину. Авария случилась вечером 31 октября на 60-м километре трассы.

По предварительной информации, 23-летний водитель Datsun MI-DO ехал по дороге, как вдруг на проезжую часть с обочины попутного направления вышла 30-летняя женщина. Автомобилист не успел среагировать и сбил пешехода.

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ДТП женщина пострадала и была госпитализирована.

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