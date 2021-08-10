На трассе Волгоград - Каменск в ДТП с участием грузовиков скончался мужчина

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в ДТП с участием трёх грузовиков скончался 48-летний мужчина. Происшествие случилось утром 10 августа.По предварительным данным, водитель фургона «Белава» ехал со стороны Волгоградской области. По неизвестной причине на 102-м километре трассы он въехал в припаркованный большегруз «ДАФ». От столкновения фургончик отбросило прямо на «МАН». Удар по инерции оттолкнул грузовик на «БМВ X4», за рулём которого находился 44-летний водитель.Как сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области, от полученных травм водитель фургона скончался на месте происшествия.Состояние других участников аварии не уточняется.