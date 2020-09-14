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Два человека погибли в лобовом ДТП с фурой на трассе в Ростовской области

Два человека погибли в лобовом ДТП с фурой на трассе в Ростовской области
На трассе в Ростовской области два человека стали жертвами лобового ДТП. Авария случилась ранним утром 16 сентября на 139-м километре автодороги Элиста - Зимовники.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, молодой человек на «ВАЗ-21099» выехал на «встречку» и врезался в фуру МАН. От лобового столкновения с большегрузом легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Жертв избежать не удалось.

- В результате аварии погибли 19-летний водитель и пассажир ВАЗа, - сообщили в ведомстве. - Травмы получили 50-летний водитель и пассажир фуры.

По факту аварии проводится проверка. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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