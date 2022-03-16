На трассе Ростов - Азов три человека пострадали в аварии

Фото: Геннадий Правдюков.

На трассе в Ростовской области произошла авария с тремя пострадавшими. ДТП случилось 17 марта около 19:30.По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» ехал по трассе Ростов - Азов. В районе 16-го километра он столкнулся с «Лифаном Солано». От удара легковушка вылетела с дороги в кювет. Обе иномарки получили механические повреждения. На снимке видно, что у внедорожника смята задняя часть. Скорее всего, он резко затормозил, а легковое авто врезалось в него и отлетело в сторону.- В результате аварии пострадал 31-летний водитель «Лифана» и два пассажира «Шевроле» 19 лет, - добавил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков. - Их с травмами доставили в больницу.