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Два человека пострадали при ДТП на трассе Ростов - Азов

Два человека пострадали при ДТП на трассе Ростов - Азов
В Азовском районе Ростовской области произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась около 11 часов 26 февраля на трассе Ростов - Азов.

По предварительным данным, 62-летний мужчина на «ВАЗ-2114» на перекрёстке не уступил дорогу «Хёндай Крета» под управлением 57-летнего автомобилиста. В результате автомобили столкнулись.

- В аварии пострадали оба водителя, - прокомментировал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.

С травмами пострадавших доставили в больницу.

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