Два человека пострадали при ДТП на трассе Ростов - Азов



В Азовском районе Ростовской области произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась около 11 часов 26 февраля на трассе Ростов - Азов.



По предварительным данным, 62-летний мужчина на «ВАЗ-2114» на перекрёстке не уступил дорогу «Хёндай Крета» под управлением 57-летнего автомобилиста. В результате автомобили столкнулись.



- В аварии пострадали оба водителя, - прокомментировал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.



С травмами пострадавших доставили в больницу.