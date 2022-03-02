На трассе Ростов - Азов две пассажирки маршрутки пострадали в ДТП с иномаркой

Фото: Геннадий Правдюков.

На трассе в Ростовской области две женщины пострадали в ДТП маршрутки с иномаркой. Авария произошла утром 4 марта в районе села Кулешовка Азовского района.Около 8 часов 61-летний водитель «ГАЗ-3221» ехал по трассе Ростов - Азов. Когда он выезжал на главную дорогу, то не уступил «Хендай Акцент». Маршрутка врезалась в иномарку. От удара у легковушки буквально развалился капот. Крышка смялась, бампер отпал, передняя часть получила множество повреждений. Удар в основном пришелся по левой части маршрутки. Однако видимых дефектов на «ГАЗели» незаметно, судя по снимку.- В результате ДТП пострадали две пассажирки общественного транспорта в возрасте 43 и 57 лет, - уточнил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский», капитан полиции Геннадий Правдюков. - Их доставили в больницу.