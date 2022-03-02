Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе Ростов - Азов две пассажирки маршрутки пострадали в ДТП с иномаркой

На трассе Ростов - Азов две пассажирки маршрутки пострадали в ДТП с иномаркой
На трассе в Ростовской области две женщины пострадали в ДТП маршрутки с иномаркой. Авария произошла утром 4 марта в районе села Кулешовка Азовского района.

Около 8 часов 61-летний водитель «ГАЗ-3221» ехал по трассе Ростов - Азов. Когда он выезжал на главную дорогу, то не уступил «Хендай Акцент». Маршрутка врезалась в иномарку. От удара у легковушки буквально развалился капот. Крышка смялась, бампер отпал, передняя часть получила множество повреждений. Удар в основном пришелся по левой части маршрутки. Однако видимых дефектов на «ГАЗели» незаметно, судя по снимку.

- В результате ДТП пострадали две пассажирки общественного транспорта в возрасте 43 и 57 лет, - уточнил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский», капитан полиции Геннадий Правдюков. - Их доставили в больницу.
Фото: Геннадий Правдюков.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.