В Азовском районе 43-летний водитель легковушки пострадал в ДТП

Фото: Геннадий Правдюков.

В Азовском районе 43-летний мужчина пострадал в аварии с двумя легковушками. ДТП случилось около 10 часов 6 февраля.По предварительной информации, 50-летний водитель «Хендай Акцент» ехал по трассе Азов-Ейск. В районе 13-го километра при встречном разъезде он не выдержал боковой интервал и врезался в «Ладу Гранту». От удара легковушки отскочили в разные стороны. Одна из них вылетела в кювет.- В аварии пострадал 43-летний водитель «Лады», - прокомментировал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков. - Его доставили в больницу.