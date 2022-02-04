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В Азовском районе 43-летний водитель легковушки пострадал в ДТП

В Азовском районе 43-летний водитель легковушки пострадал в ДТП
В Азовском районе 43-летний мужчина пострадал в аварии с двумя легковушками. ДТП случилось около 10 часов 6 февраля.

По предварительной информации, 50-летний водитель «Хендай Акцент» ехал по трассе Азов-Ейск. В районе 13-го километра при встречном разъезде он не выдержал боковой интервал и врезался в «Ладу Гранту». От удара легковушки отскочили в разные стороны. Одна из них вылетела в кювет.

- В аварии пострадал 43-летний водитель «Лады», - прокомментировал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков. - Его доставили в больницу.
Фото: Геннадий Правдюков.
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