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В Ростовской области в лобовом ДТП погиб мужчина, а женщина и ребенок пострадали

В Ростовской области в лобовом ДТП погиб мужчина, а женщина и ребенок пострадали
Водитель отечественного автомобиля погиб в ДТП на трассе в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 21 ноября на трассе Шахты - Владимировская.

Мужчина за рулем «ВАЗ-2107» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался «лоб в лоб» в автомобиль «Фиат», за рулем которого был 39-летний шофер. Без жертв обойтись не удалось.

Как видно на фотографии, отечественный автомобиль превратился в сплошную груду металла. Водитель не выдержал полученных при аварии травм и скончался на месте.

В больницу также с травмами доставили водителя и двух пассажиров иномарки: 35-летнюю женщину и 15-летнего мальчика.

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