Один погиб, и шестеро пострадали в ДТП на трассе Волгоград - Каменск



В ДТП на трассе Волгоград - Каменск один погиб, еще шестеро пострадали. Авария случилась вечером 7 января на 89-м километре автодороги.



По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 38-летний водитель за рулем «ВАЗ-21053» не справился с управлением и выехал на «встречку», где «лоб в лоб» врезался во встречный «ВАЗ-21144» под управлением 34-летнего водителя.



- В результате аварии 90-летняя пассажирка «ВАЗ-2114» от полученных травм скончалась на месте, - прокомментировали в ведомстве. - В больницу доставлены оба водителя, 56-летняя, 7-летний и 9-летний пассажиры «четырнадцатой», а также 37-летняя пассажирка «ВАЗ-21053».



По факту случившегося назначена проверка.