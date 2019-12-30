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Один погиб, и шестеро пострадали в ДТП на трассе Волгоград - Каменск

Один погиб, и шестеро пострадали в ДТП на трассе Волгоград - Каменск
В ДТП на трассе Волгоград - Каменск один погиб, еще шестеро пострадали. Авария случилась вечером 7 января на 89-м километре автодороги.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 38-летний водитель за рулем «ВАЗ-21053» не справился с управлением и выехал на «встречку», где «лоб в лоб» врезался во встречный «ВАЗ-21144» под управлением 34-летнего водителя.

- В результате аварии 90-летняя пассажирка «ВАЗ-2114» от полученных травм скончалась на месте, - прокомментировали в ведомстве. - В больницу доставлены оба водителя, 56-летняя, 7-летний и 9-летний пассажиры «четырнадцатой», а также 37-летняя пассажирка «ВАЗ-21053».

По факту случившегося назначена проверка.

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