В жестком ДТП под Азовом четверо пострадали и один человек погиб

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области один погиб и четверо попали в больницу после ДТП. Авария произошла 1 сентября на трассе Азов — Ейск.По предварительной информации, около 18:30 водитель «Датсун Он-До» ехал по автодороге. На 14-м километре он на полном ходу влетел в «Ладу Гранту». Удар был настолько мощным, что транспорт отбросило в разные стороны. Обе машины получили механические повреждения.В результате аварии 40-летний пассажир японского авто погиб на месте ДТП. Водитель в возрасте 38 лет получил травмы. Также в числе пострадавших – 35-летний мужчина, находившийся за рулем «Лады», и двое пассажиров. Их доставили в больницу.