На трассе М-4 «Дон» в ДТП с участием хлебовозки пострадал водитель



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием хлебовозки. Авария сучилась утром 26 июля.



По предварительной информации, виновником ДТП стал 28-летний молодой человек за рулём грузовика «Юг Руси», перевозившего хлеб. Поворачивая налево, водитель не уступил дорогу «Хендай Акцент». В результате произошло столкновение.

- В аварии пострадал 33-летний водитель легкового автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами его доставили в больницу.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.