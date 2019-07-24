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На трассе М-4 «Дон» в ДТП с участием хлебовозки пострадал водитель

На трассе М-4 «Дон» в ДТП с участием хлебовозки пострадал водитель
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием хлебовозки. Авария сучилась утром 26 июля.

По предварительной информации, виновником ДТП стал 28-летний молодой человек за рулём грузовика «Юг Руси», перевозившего хлеб. Поворачивая налево, водитель не уступил дорогу «Хендай Акцент». В результате произошло столкновение.
- В аварии пострадал 33-летний водитель легкового автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами его доставили в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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