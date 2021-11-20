Фото: www.dddkursk.ru.

На трассе М-4 «Дон» 63-летний водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком. Происшествие случилось утром 21 ноября в Павловском районе Воронежской области.По предварительной информации, 67-летний житель Ростовской области за рулем большегруза «МАН» ехал по автотрассе М-4 «Дон». В районе 671-го километра со второстепенной дороги перед ним выехала легковушка. 63-летний мужчина за рулем авто «Лада Ларгус» не уступил дорогу многотоннажной машине и выскочил прямо перед ней.Водитель грузовика не смог избежать столкновения и въехал в «Ладу». Удар оказался настолько сильным, что легковушку буквально разворотило. Автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью.- 63-летний мужчина скончался на месте аварии, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.