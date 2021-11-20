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На трассе М-4 «Дон» 63-летний водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком

На трассе М-4 «Дон» 63-летний водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком
На трассе М-4 «Дон» 63-летний водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком. Происшествие случилось утром 21 ноября в Павловском районе Воронежской области.

По предварительной информации, 67-летний житель Ростовской области за рулем большегруза «МАН» ехал по автотрассе М-4 «Дон». В районе 671-го километра со второстепенной дороги перед ним выехала легковушка. 63-летний мужчина за рулем авто «Лада Ларгус» не уступил дорогу многотоннажной машине и выскочил прямо перед ней.

Водитель грузовика не смог избежать столкновения и въехал в «Ладу». Удар оказался настолько сильным, что легковушку буквально разворотило. Автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью.

- 63-летний мужчина скончался на месте аварии, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Фото: www.dddkursk.ru.
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