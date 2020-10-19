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В Ростовской области водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком

В Ростовской области водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком
В Азове из-за столкновения с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. ЧП случилось поздно вечером 20 октября на улице Кооперативной, 15.

По предварительным данным, водитель «Джили МК» нарушил безопасную дистанцию и на скорости столкнулся с грузовиком «МАЗ-6312», за рулем которого находился 38-летний мужчина.

- От сильного удара водитель легковушки получил серьезные травмы, из-за которых скончался на месте аварии, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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