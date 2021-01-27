В Ростовской области 25-летний парень погиб в аварии с грузовиком

В Ростовской области 25-летний водитель иномарки погиб в ДТП со встречным грузовиком. Трагедия произошла в Константиновском районе утром 29 января.По предварительной информации, парень за рулем авто «Дэу Нексия» ехал из Усть-Донецка в сторону Константиновска. В районе 64-го километра автодороги Шахты - Цимлянск он выехал на встречную полосу. Иномарка столкнулась с грузовиком «Мерседес Атего» под управлением 53-летнего водителя. От сильного удара легковушка превратилась в груду металлолома.- В результате аварии погиб 25-летний водитель «Дэу Нексии», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.