На трассе в Ростовской области в столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки

В Ростовской области водитель «ВАЗа» погиб в аварии с грузовиком. Происшествие случилось на 79-м километре автотрассы Шахты-Цимлянск в полдень 20 октября.По предварительной информации, 57-летний водитель «КамАЗа» ехал на территории Константиновского района. Во время поворота налево он не пропустил отечественный «ВАЗ-2109». Грузовик влетел в отечественный автомобиль.- В результате столкновения 36-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.