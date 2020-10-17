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На трассе в Ростовской области в столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки

На трассе в Ростовской области в столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки
В Ростовской области водитель «ВАЗа» погиб в аварии с грузовиком. Происшествие случилось на 79-м километре автотрассы Шахты-Цимлянск в полдень 20 октября.

По предварительной информации, 57-летний водитель «КамАЗа» ехал на территории Константиновского района. Во время поворота налево он не пропустил отечественный «ВАЗ-2109». Грузовик влетел в отечественный автомобиль.

- В результате столкновения 36-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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