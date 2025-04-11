На Театральной площади Ростова под стелой загорелась бытовка

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В Ростове ликвидировали пожар в центре города. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.В 11:30 жители центра города увидели густой столб дыма. Он был заметен за сотни метров. Выяснилось, что пожар возник под стелой на Театральной площади.Пожарные оперативно прибыли на место. Огонь вспыхнул в бытовке и быстро распространился на 20 квадратных метров.Благодаря слаженным действиям пожарных, огонь был потушен менее чем за 15 минут. Никто не пострадал.