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На Театральной площади Ростова под стелой загорелась бытовка

На Театральной площади Ростова под стелой загорелась бытовка
В Ростове ликвидировали пожар в центре города. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В 11:30 жители центра города увидели густой столб дыма. Он был заметен за сотни метров. Выяснилось, что пожар возник под стелой на Театральной площади.

Пожарные оперативно прибыли на место. Огонь вспыхнул в бытовке и быстро распространился на 20 квадратных метров. 

Благодаря слаженным действиям пожарных, огонь был потушен менее чем за 15 минут. Никто не пострадал.
Фото: соцсети
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