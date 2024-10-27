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Пожарные потушили частный дом в Ростове

Пожарные потушили частный дом в Ростове
В Советском районе Ростова произошел пожар в частном доме. Пламя вспыхнуло 27 октября около 14:30 в доме № 2 на улице Западный разъезд.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, огонь быстро распространился на площади 25 квадратных метров.

Соседи, заметив дым, оперативно вызвали пожарных. На место горения прибыли 22 огнеборца на пяти автоцистернах. Им удалось полностью ликвидировать огонь спустя два часа.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС по РО
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