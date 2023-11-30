Фото: Тютина.

Рынок «Темерник» горит в Ростове на площади тысяча квадратных метров. Огонь вспыхнул 30 ноября примерно в 20:00 на улице Миронова, 12/5. Сначала пожар покрыл 400 квадратных метров, а затем распространился на тысячу квадратов.На месте возгорания сейчас работают пожарные. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожару присвоен третий ранг опасности.За день это уже второй пожар в данном районе. Ранее загорелась мебель в подсобном помещении. Пожар быстро ликвидировали.