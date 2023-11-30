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Рынок «Темерник» горит в Ростове на площади тысяча квадратных метров

Рынок «Темерник» горит в Ростове на площади тысяча квадратных метров
Рынок «Темерник» горит в Ростове на площади тысяча квадратных метров. Огонь вспыхнул 30 ноября примерно в 20:00 на улице Миронова, 12/5. Сначала пожар покрыл 400 квадратных метров, а затем распространился на тысячу квадратов.

На месте возгорания сейчас работают пожарные. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожару присвоен третий ранг опасности.

За день это уже второй пожар в данном районе. Ранее загорелась мебель в подсобном помещении. Пожар быстро ликвидировали.
Фото: Тютина.
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