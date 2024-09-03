На СВО пропал 22-летний боец, служивший в Ростовской области

Фото: Ростов.Ру

В ходе проведения спецоперации пропал 22-летний боец, служивший в Ростове. О местонахождении Алексея Тогаева ничего не известно более трех месяцев.Парень подписал контракт с ВС РФ в мае 2024 года. Его закрепили за воинской частью 41772. Вскоре молодого человека отправили в зону СВО. Последний раз Алексей созванивался с родными 3 июня. Затем он отправился на боевое задание, с которого не вернулся. В августе военнослужащий оказался в списках пропавших без вести.Родные бойца опубликовали в социальных сетях ориентировки. Согласно им, Алексей Тогаев высокого роста — более 180 сантиметров. У него темные волосы и голубые глаза. На обеих руках набиты небольшие татуировки (изображены сердца).Если вы знаете, где может находиться военнослужащий, сообщите в военкомат или полицию. Сотрудники передадут сведения родным бойца.