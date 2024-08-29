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В ходе СВО пропал боец из Татарстана, служивший в Ростовской области

В ходе СВО пропал боец из Татарстана, служивший в Ростовской области
На СВО пропал 42-летний боец из Республики Татарстан, который служил в Ростовской области. Последний раз Валерий Осипов связывался с близкими три месяца назад.

Мужчину закрепили за воинской частью 78568 в городе Миллерово. В конце июня он отправился на задание. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Родственники пропавшего в социальных сетях опубликовали ориентировки. Согласно им у Валерия Осипова есть татуировка на левом плече.

Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат или полицию.
Фото: соцсети
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