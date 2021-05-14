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На Стачки в Ростове дотла сгорел автобус: видео

На Стачки в Ростове дотла сгорел автобус: видео
В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки дотла сгорел пассажирский автобус. Общественный транспорт загорелся 15 мая около 21.30.

Водитель почувствовал запах дыма, когда вез пассажиров в сторону центра. Проехав площадь Тружеников, транспорт воспламенился. Водитель немедленно остановился, а люди в панике покинули салон. Спустя считанные минуты автобус вспыхнул, словно спичка.

Пока на место ехали спасатели, огонь охватил всю площадь автобуса и задел высоковольтные провода. Кроме того, были слышны треск и хлопки.

Известно, что этот автобус город получил недавно - в 2018 году. Предположительной причиной ЧП стало замыкание в электропитании.

К счастью, никто в результате ЧП не пострадал. Пожарные до сих пор работают на месте, а проезд по Стачки немного затруднен.

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