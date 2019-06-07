В Ростове загорелся пассажирский автобус: видео



В Ростове-на-Дону загорелся пассажирский автобус. Инцидент случился возле ДГТУ на проспекте Нагибина 9 июня около 11:30. Об этом рассказали очевидцы.



По словам свидетелей пожара, автобус № 83 вспыхнул прямо во время поездки. Пассажиры и водитель оперативно покинули транспорт. На месте работали пожарные.



Когда огонь наконец был ликвидирован, общественный транспорт практически полностью выгорел изнутри. Очевидно, что машина ремонту не подлежит. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

