На Северном в Ростове 38-летний мужчина попал под колеса легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове пешеход попал под колеса автомобиля. ДТП случилось 9 января около 20:30 в Ворошиловском районе города.В тот вечер 51-летний мужчина на «Хендай Солярисе» ехал со стороны улицы Добровольского по проспекту Королева. Когда он поворачивал влево, на бульвар Комарова, на проезжую часть вышел пешеход. Он переходил дорогу по «зебре».Водитель ударил по тормозам, но было поздно. Человек от удара отскочил в сторону на несколько метров.— В результате ДТП 38-летнего пострадавшего доставили в больницу, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.