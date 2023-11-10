На трассе Ростов – Волгодонск водитель «ГАЗели» погиб в аварии с фурой

Фото: Rostov.ru.

На трассе в Ростовской области мужчина погиб в ДТП. Авария произошла вечером 9 ноября недалеко от Семикаракорска.Около 18:30 водитель «ГАЗели» ехал по автодороге Ростов – Волгодонск. В районе 108-го километра он пошел на обгон грузовика. Мужчина выехал на встречную полосу, по которой двигался другой грузовой автомобиль «МАН».Вернуться на свою полосу мужчина не успел. «ГАЗель» оказалась прямо перед фурой. Избежать столкновения не удалось. Удар был настолько сильным, что малотоннажную машину разворотило.- В результате аварии водитель «ГАЗели» скончался от полученных травм на месте ДТП, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Его личность устанавливается.