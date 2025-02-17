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На трассе в Ростовской области 35-летний мужчина погиб в ДТП

На трассе в Ростовской области 35-летний мужчина погиб в ДТП
В Зерноградском районе Ростовской области в ДТП погиб мужчина. Авария случилась 16 февраля на трассе Мечетинская – Гуляй-Борисовка – Нижнекугоейский.

По предварительным данным, 35-летний водитель «Джили Эмгранд» двигался по обочине. Транспорт съехал с дороги и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что автомобиль опрокинуло.

Для ликвидации последствий аварии на место вызывали спасателей.

- В результате ДТП водитель «Джили» погиб до приезда скорой помощи, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: МКУ Зерноградского района "Управление ГО и ЧС"
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