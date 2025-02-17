На трассе в Ростовской области 35-летний мужчина погиб в ДТП
В Зерноградском районе Ростовской области в ДТП погиб мужчина. Авария случилась 16 февраля на трассе Мечетинская – Гуляй-Борисовка – Нижнекугоейский.
По предварительным данным, 35-летний водитель «Джили Эмгранд» двигался по обочине. Транспорт съехал с дороги и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что автомобиль опрокинуло.
Для ликвидации последствий аварии на место вызывали спасателей.
- В результате ДТП водитель «Джили» погиб до приезда скорой помощи, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.