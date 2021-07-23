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На Дону 28-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП с «перевертышем»

На Дону 28-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП с «перевертышем»
В Ростовской области 28-парень погиб в аварии. Трагедия случилась после полуночи 27 июля в Пролетарском районе.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2114» ехал по автодороге станица Буденновская - хутор Коврино. Парень превысил скорость и в районе 6-го километра вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся.

- В результате ДТП 28-летний водитель скончался на месте, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Его 25-летний пассажир, сидевший впереди, получил травмы.

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