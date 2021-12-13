Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе Жирновск - Вешенская в ДТП трагически погиб 30-летний мужчина

На трассе Жирновск - Вешенская в ДТП трагически погиб 30-летний мужчина

В Волгоградской области 30-летний мужчина за рулем «Киа Стингер» попал в смертельную аварию. Трагедия случилась 14 декабря утром на автодороге Жирновск - Вешенская.

Предварительно известно, что водитель иномарки ехал со стороны города Михайловка в сторону рабочего поселка Елань. На 200-м километре автодороги Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская – Вешенская он потерял управление автомобилем. Бесконтрольная машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.

В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что полученные водителем травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте. По факту произошедшего проводится проверка.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.