На трассе Жирновск - Вешенская в ДТП трагически погиб 30-летний мужчина

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области 30-летний мужчина за рулем «Киа Стингер» попал в смертельную аварию. Трагедия случилась 14 декабря утром на автодороге Жирновск - Вешенская.Предварительно известно, что водитель иномарки ехал со стороны города Михайловка в сторону рабочего поселка Елань. На 200-м километре автодороги Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская – Вешенская он потерял управление автомобилем. Бесконтрольная машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что полученные водителем травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте. По факту произошедшего проводится проверка.