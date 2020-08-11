На Дону водитель иномарки врезался в частный дом: погибли трое

В донском регионе в ДТП погибли три человека. Авария произошла в ночь на 13 августа в селе Гаевка Неклиновского района.По предварительной информации, 19-летний водитель «Киа» не справился с управлением и врезался в строение. Удар был такой силы, что иномарку смяло, словно консервную банку.- В результате аварии водитель авто и два его пассажира получили травмы несовместимые с жизнью, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.