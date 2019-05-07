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В Ростовской области мотоцикл врезался в иномарку: погибли трое

В Ростовской области мотоцикл врезался в иномарку: погибли трое
В Ростовской области произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки. Авария случилась на Южном подъезде к селу Самарское около 23 часов 10 мая.

По предварительным данным, 27-летний водитель мотоцикла «Сузуки» пошел на обгон. Мотоцикл выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ниссан Цефиро».

– В результате ДТП погибли три человека: водитель и 25-летний пассажир «Сузуки», а также 34-летний водитель иномарки «Ниссан Цефиро», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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