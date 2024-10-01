В Волгодонске обвиняемые в смерти 11-летней девочки врачи избежали наказания

Фото: ростов.ру

В Ростовской области три медицинских работника, обвиняемых в смерти 11-летней пациентки, были освобождены от наказания. Об этом сообщает Волгодонской районный суд.Весной 2022 года в детской больнице произошла трагедия. 18 марта туда поступила 11-летняя девочка с кишечной инфекцией. Ее состояние стремительно ухудшалось, и вскоре развилась острая сердечная недостаточность с нарушением сердечного ритма. Меньше чем через сутки, 19 марта около 5:00, ребенок скончался.В ходе судебного разбирательства стало известно, что в лечении девочки участвовали три врача. Они допустили смертельные ошибки. В медицинской документации была только одна запись о состоянии пациентки.Врачи не провели необходимую диагностику, не назначили соответствующее лечение и не контролировали состояние девочки. Это привело к ее смерти менее чем через сутки после поступления в больницу.Подсудимым грозило до трех лет лишения свободы. Суд рассматривал дело в течение двух лет, но в итоге прекратил его в связи с истечением срока давности.