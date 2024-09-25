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В Волгодонске трое врачей пойдут под суд из-за смерти 11-летней пациентки

В Волгодонске трое врачей пойдут под суд из-за смерти 11-летней пациентки
Трое врачей из Волгодонска предстанут перед судом из-за смерти 11-летней девочки. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 25 сентября.

В марте 2022 года в больнице произошла трагедия. Тогда 11-летняя девочка попала в больницу с кишечной инфекцией. Однако вскоре ее состояние стало еще хуже. У ребенка развилась острая сердечная недостаточность с нарушением сердечного ритма. К сожалению, врачи не смогли спасти девочку и она скончалась.

По версии следствия, причиной смерти стали ошибки, допущенные медиками во время диагностики и лечения.

В настоящее время следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Фото: ростов.ру
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