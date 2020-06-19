На Дону разыскивают пропавшего фотографа из Саратовской области

Пропавшего в Саратовской области 77-летнего мужчину разыскивают на Дону. Об Анатолии Халдееве нет вестей с 11 июня. Ориентировку разместил поисковый отряд «Лиза Алерт».Пенсионер является жителем города Балаково. Однако ещё несколько лет назад он вместе с семьёй проживал в Новочеркасске и работал здесь фотографом.Известно, что он страдает потерей памяти, не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. Он любит Новочеркасск и часто его вспоминал, так что родственники предположили, что Анатолий направился в родной город.Рост мужчины — 187 сантиметров, телосложение среднее. У него седые короткие волосы, карие глаза. Когда его видели в последний раз, он был одет в синие джинсы, синюю утеплённую куртку, на ногах — чёрные резиновые шлёпанцы, на голове — коричневая кепка.Всех, кто встречал Анатолия Халдеева или знает, где он находится, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.