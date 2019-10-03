Под Ростовом разыскивают пропавшего дезориентированного пенсионера



В городе Аксае пропал пожилой местный житель. 73-летний Павел Дмитриевич Баранов вышел из дома и обратно не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».



О том, где находится пенсионер, ничего не известно с вечера 7 октября. Из дома он ушёл около 19 часов.

- Пропавший нуждается в медицинской помощи, - добавили в поисковом отряде. - Пенсионер не ориентируется в пространстве.



Волонтёры распространили ориентировки с фотографией и приметами пропавшего. Рост мужчины - около 170 сантиметров, у него полное телосложение, тёмные волосы, короткая стрижка, тёмно-карие глаза. Аксайчанин носит усы.



В день пропажи он был одет в коричневую тканевую куртку, коричневую кепку, тёмно-синюю рубашку, спортивные штаны с белыми полосами, носки, обут в чёрные резиновые шлепки. С собой у него была трость.



Всех, кто видел Павла Дмитриевича Баранова или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.