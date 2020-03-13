В Ростове-на-Дону разыскивают пенсионерку с возможной потерей памяти



В донской столице пропала без вести 80-летняя женщина. Валентина Марченко пропала 16 марта. Около 16 часов она вышла из дома на улице Крайней и до сих пор не вернулась.



Родственники сразу забили тревогу и обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Волонтёры вечером того же дня отправились на поиски. Сообщается, сто Валентина Петровна нуждается в медицинской помощи. К тому же, она не ориентируется в пространстве. По словам родственников, она может страдать потерей памяти.



Рост пропавшей – примерно 160 сантиметров, телосложение худощавое. У неё короткие седые волосы и зелёные глаза. Особая примета – большое родимое пятно на носу справа.



Пенсионерка была одета в розовый свитер, чёрные колготки, короткую сиреневую куртку, на ногах – резиновые тапочки.



Любые данные о местонахождении Валентины Марченко просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.