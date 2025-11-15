Ночью 15 ноября в Ростовской области объявили красный уровень опасности по БПЛА
В Ростовской области ночью 15 ноября объявили красный уровень опасности по БПЛА. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Красный сигнал указывает на прямую угрозу инфраструктуре.
Людям рекомендовали покинуть улицы и укрыться в помещениях, желательно в тех, где нет окон. При этом использование лифтов было запрещено.
Добавим, что МЧС России сообщает об опасности беспилотной атаки на Ростовскую область. Жителей предупредили около 20:30.