Ночью 15 ноября в Ростовской области объявили красный уровень опасности по БПЛА

Фото: Соцсети

В Ростовской области ночью 15 ноября объявили красный уровень опасности по БПЛА. Об этом сообщают мониторинговые каналы.Красный сигнал указывает на прямую угрозу инфраструктуре.Людям рекомендовали покинуть улицы и укрыться в помещениях, желательно в тех, где нет окон. При этом использование лифтов было запрещено.Добавим, что МЧС России сообщает об опасности беспилотной атаки на Ростовскую область. Жителей предупредили около 20:30.