На Дону молодой человек пострадал при пожаре в гараже во время ремонта автомобиля

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области в станице Старочеркасской в ночь на 3 июня произошло возгорание в гараже, где проводился ремонт автомобиля.Около полуночи 24-летний житель станицы занимался починкой своей «Лады» в гараже. В процессе работы он решил использовать зажигалку для освещения места поломки. Неожиданно пары бензина воспламенились, вызвав мгновенное распространение огня.Пожар быстро охватил всё строение, а также транспортные средства, находившиеся внутри.Для ликвидации возгорания на место прибыли три единицы специальной техники и девять пожарных. Спустя сорок минут пожарным удалось локализовать и полностью потушить пламя, охватившее площадь 40 квадратных метров.По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, хозяин гаража с ожогами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.