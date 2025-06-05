Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону молодой человек пострадал при пожаре в гараже во время ремонта автомобиля

На Дону молодой человек пострадал при пожаре в гараже во время ремонта автомобиля

В Ростовской области в станице Старочеркасской в ночь на 3 июня произошло возгорание в гараже, где проводился ремонт автомобиля.

Около полуночи 24-летний житель станицы занимался починкой своей «Лады» в гараже. В процессе работы он решил использовать зажигалку для освещения места поломки. Неожиданно пары бензина воспламенились, вызвав мгновенное распространение огня.

Пожар быстро охватил всё строение, а также транспортные средства, находившиеся внутри.

Для ликвидации возгорания на место прибыли три единицы специальной техники и девять пожарных. Спустя сорок минут пожарным удалось локализовать и полностью потушить пламя, охватившее площадь 40 квадратных метров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, хозяин гаража с ожогами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.