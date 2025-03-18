В Ростовской области мужчина погиб при пожаре в гараже

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В городе Зверево, во время ремонта автомобиля, погиб 65-летний мужчина. Происшествие случилось 17 марта в гараже на улице Ивановской.Мужчина занимался ремонтом автомобиля, когда в гараже неожиданно вспыхнуло пламя. На место ЧП вызвали пожарных. Приехали восемь спасателей на двух спецмашинах. Они успешно ликвидировали возгорание, которое охватило около 15 квадратных метров площади гаража.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожарные обнаружили в гараже тело мужчины. Причина смерти — отравление угарным газом.