В Ростовской области мужчина погиб при пожаре в гараже
В городе Зверево, во время ремонта автомобиля, погиб 65-летний мужчина. Происшествие случилось 17 марта в гараже на улице Ивановской.
Мужчина занимался ремонтом автомобиля, когда в гараже неожиданно вспыхнуло пламя. На место ЧП вызвали пожарных. Приехали восемь спасателей на двух спецмашинах. Они успешно ликвидировали возгорание, которое охватило около 15 квадратных метров площади гаража.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожарные обнаружили в гараже тело мужчины. Причина смерти — отравление угарным газом.