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В Ростовской области мужчина погиб при пожаре в гараже

В Ростовской области мужчина погиб при пожаре в гараже
В городе Зверево, во время ремонта автомобиля, погиб 65-летний мужчина. Происшествие случилось 17 марта в гараже на улице Ивановской.

Мужчина занимался ремонтом автомобиля, когда в гараже неожиданно вспыхнуло пламя. На место ЧП вызвали пожарных. Приехали восемь спасателей на двух спецмашинах. Они успешно ликвидировали возгорание, которое охватило около 15 квадратных метров площади гаража.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожарные обнаружили в гараже тело мужчины. Причина смерти — отравление угарным газом.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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