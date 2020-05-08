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Житель Ростовской области пострадал при пожаре в гараже

Житель Ростовской области пострадал при пожаре в гараже
В Ростовской области местный житель пострадал во время пожара в гараже. Возгорание произошло в частном дворе в городе Донецке.

По данным ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило в пожарную часть 11 мая примерно в 10:30. Пожар случился на улице О. Жукова.

Когда спасатели прибыли на место, огнём были охвачены гараж и находившаяся внутри машина. Общая площадь горения составила 25 квадратных метров.
- В результате происшествия пострадал 42-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе донского спасательного ведомства.

К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

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