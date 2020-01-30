В Таганроге 22-летняя девушка на иномарке насмерть сбила пешехода



Девушка за рулём иномарки насмерть сбила пешехода в Таганроге. ДТП произошло около 16 часов 31 января на улице Чехова.



По предварительным данным, перед нерегулируемым пешеходным переходом остановился автобус, пропуская пешехода. Следовавшая в этом же ряду «Киа Спектра», которой управляла 22-летняя девушка, не затормозила перед «зеброй» и сбила женщину.

- В результате ДТП женщина погибла, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.



Личность погибшей пока не установлена. На вид женщине - около 50 лет.