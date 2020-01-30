Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге 22-летняя девушка на иномарке насмерть сбила пешехода

В Таганроге 22-летняя девушка на иномарке насмерть сбила пешехода
Девушка за рулём иномарки насмерть сбила пешехода в Таганроге. ДТП произошло около 16 часов 31 января на улице Чехова.

По предварительным данным, перед нерегулируемым пешеходным переходом остановился автобус, пропуская пешехода. Следовавшая в этом же ряду «Киа Спектра», которой управляла 22-летняя девушка, не затормозила перед «зеброй» и сбила женщину.
- В результате ДТП женщина погибла, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.

Личность погибшей пока не установлена. На вид женщине - около 50 лет.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.