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На Дону 11-летняя девочка пострадала в ДТП с грузовиком

На Дону 11-летняя девочка пострадала в ДТП с грузовиком
В Ростовской области 11-летняя девочка пострадала в аварии с отечественным грузовиком. Происшествие случилось в Семикаракорске около 14 часов 13 сентября.

По предварительной информации, в тот день 62-летний мужчина за рулем «ГАЗ-3307» ехал по 12-му переулку. На пересечении с улицей Авилова он не пропустил «Ниссан», двигавшийся по главной дороге, и врезался в него.

От сильного удара машины съехали на обочину. Легковушка врезалась задней частью в столб и дерево. У «Ниссана» помят весь корпус, и разбиты окна. У грузовика - вмятины на капоте и бампере.

- В результате аварии пострадала 11-летняя пассажирка иномарки, - добавили в УГИБДД по Ростовской области. - Ее доставили в больницу.
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