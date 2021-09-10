На Дону 11-летняя девочка пострадала в ДТП с грузовиком

В Ростовской области 11-летняя девочка пострадала в аварии с отечественным грузовиком. Происшествие случилось в Семикаракорске около 14 часов 13 сентября.По предварительной информации, в тот день 62-летний мужчина за рулем «ГАЗ-3307» ехал по 12-му переулку. На пересечении с улицей Авилова он не пропустил «Ниссан», двигавшийся по главной дороге, и врезался в него.От сильного удара машины съехали на обочину. Легковушка врезалась задней частью в столб и дерево. У «Ниссана» помят весь корпус, и разбиты окна. У грузовика - вмятины на капоте и бампере.- В результате аварии пострадала 11-летняя пассажирка иномарки, - добавили в УГИБДД по Ростовской области. - Ее доставили в больницу.