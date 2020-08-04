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В аварии с двумя легковушками и грузовиком в Ростове пострадала 4-летняя девочка

В аварии с двумя легковушками и грузовиком в Ростове пострадала 4-летняя девочка
В донской столице при столкновении трех машин пострадала 4-летняя малышка. Авария случилась 5 августа на Липецкой улице примерно в 10 часов вечера.

30-летний водитель «Ниссана» направлялся в сторону Нансена. Мужчина не справился с управлением и выехал на «встречку». Там он сначала столкнулся с грузовиком, затем налетел на ВАЗ, за рулем которого находился 34-летний водитель. В машине в детском кресле сидела 4-летняя девочка. Малышку с травмами доставили в больницу. Однако трагедии удалось избежать.

Обе машины сильно повреждены. Передняя часть отечественного авто превратилась в груду металла.

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