В аварии с двумя легковушками и грузовиком в Ростове пострадала 4-летняя девочка

В донской столице при столкновении трех машин пострадала 4-летняя малышка. Авария случилась 5 августа на Липецкой улице примерно в 10 часов вечера.30-летний водитель «Ниссана» направлялся в сторону Нансена. Мужчина не справился с управлением и выехал на «встречку». Там он сначала столкнулся с грузовиком, затем налетел на ВАЗ, за рулем которого находился 34-летний водитель. В машине в детском кресле сидела 4-летняя девочка. Малышку с травмами доставили в больницу. Однако трагедии удалось избежать.Обе машины сильно повреждены. Передняя часть отечественного авто превратилась в груду металла.