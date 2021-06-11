Иномарка влетела в дерево после ДТП в Ростовской области: пострадала 11-летняя девочка

В Ростовской области водитель на иномарке врезался в дерево в результате ДТП. Происшествие случилось в районе СНТ Машиностроителей под Волгодонском 14 июня.По данным УГИБДД по Ростовской области, двигаясь на машине «Ниссан Ад», водитель хотел объехать яму и выехал на «встречку», где уже совершал обгон мужчина за рулем «Тойоты Камри». В результате иномарки столкнулись. Удар был настолько сильным, что «Тойота» вылетела в кювет и врезалась в дерево.В результате аварии пострадала 11-летняя девочка. От серьезных травм ее спасло то, что она была пристегнута.