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Иномарка влетела в дерево после ДТП в Ростовской области: пострадала 11-летняя девочка

Иномарка влетела в дерево после ДТП в Ростовской области: пострадала 11-летняя девочка
В Ростовской области водитель на иномарке врезался в дерево в результате ДТП. Происшествие случилось в районе СНТ Машиностроителей под Волгодонском 14 июня.

По данным УГИБДД по Ростовской области, двигаясь на машине «Ниссан Ад», водитель хотел объехать яму и выехал на «встречку», где уже совершал обгон мужчина за рулем «Тойоты Камри». В результате иномарки столкнулись. Удар был настолько сильным, что «Тойота» вылетела в кювет и врезалась в дерево.

В результате аварии пострадала 11-летняя девочка. От серьезных травм ее спасло то, что она была пристегнута.

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