В Ростовской области 13-летняя девочка пострадала в ДТП

В Ростовской области в столкновении двух легковых автомобилей пострадала 13-летняя девочка. Происшествие случилось утром 16 ноября в Каменске-Шахтинском.За рулем «Лады Гранты» ехал 60-летний мужчина. В районе дома № 19 по улице Дорожной водитель не выдержал безопасную дистанцию с впереди движущимся «ВАЗ-2110» и врезался в него.- В результате аварии пострадала 13-летняя пассажирка ВАЗа, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - От госпитализации она отказалась.