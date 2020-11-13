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В Ростовской области 13-летняя девочка пострадала в ДТП

В Ростовской области 13-летняя девочка пострадала в ДТП
В Ростовской области в столкновении двух легковых автомобилей пострадала 13-летняя девочка. Происшествие случилось утром 16 ноября в Каменске-Шахтинском.

За рулем «Лады Гранты» ехал 60-летний мужчина. В районе дома № 19 по улице Дорожной водитель не выдержал безопасную дистанцию с впереди движущимся «ВАЗ-2110» и врезался в него.

- В результате аварии пострадала 13-летняя пассажирка ВАЗа, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - От госпитализации она отказалась.

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