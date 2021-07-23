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На аксайские рынки снова нагрянули силовики

На аксайские рынки снова нагрянули силовики

На аксайские рынки снова нагрянули силовики. Люди в форме появились на въезде утром 26 июля.

Предпринимателей пускали только по оригинальным договорам аренды. Для всех остальных вход был закрыт. К тому же на въезд вернули бетонные заграждения, которые убирали по постановлению МЧС 24 июля. Никаких официальных постановлений по этому поводу не было.

Напомним, после громкого задержания главы Аксайского района Виталия Борзенко и семьи бизнесменов Бабаевых аксайские рынки закрыли, выставив на въезде бетонные блоки.

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