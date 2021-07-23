На аксайские рынки снова нагрянули силовики. Люди в форме появились на въезде утром 26 июля.Предпринимателей пускали только по оригинальным договорам аренды. Для всех остальных вход был закрыт. К тому же на въезд вернули бетонные заграждения, которые убирали по постановлению МЧС 24 июля. Никаких официальных постановлений по этому поводу не было.Напомним, после громкого задержания главы Аксайского района Виталия Борзенко и семьи бизнесменов Бабаевых аксайские рынки закрыли, выставив на въезде бетонные блоки.