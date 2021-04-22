Тысячи силовиков оцепили рынки «Классик», «Алмаз» и «Атлант» в Аксайском районе: видео
В Аксайском районе рынки «Классик», «Алмаз», «Овощной» и «Атлант» закрыли посреди дня. Тысячи силовиков и военных были стянуты к точкам торговли утром 27 апреля. Правоохранители перекрыли все входы и выходы и вывели покупателей.
Рабочий день у большинства продавцов торговых точек начинается с 9 утра, но силовики приехали за несколько часов до этого. По словам продавцов, правоохранители без объявления причин стали выводить из магазинов покупателей.
- Мы свой магазин вообще не открыли, - рассказала Rostov.ru одна из продавщиц Любовь. - Увидев, что творится, наш директор решил не открываться и распустил нас домой. Ко многим продавцам подходили (прим. - правоохранители) и проверяли какие-то документы.
Из-за перекрытой правоохранителями проезжей части на дорогах в районе рынков появились огромные пробки. В частности, движение было затруднено на улице Западной. Малом Зеленом Кольце и проспекте Шолохова. Затор начинался от Новочеркасского шоссе и тянулся около 12 километров.
Проверки были не только у торговцев, но и среди покупателей. Когда люди уходили, у автомобилистов смотрели документы на машину.
Официальных вестей от властей и донского главка пока нет. Не исключено, что массовая проверка силовых структур связана с уголовным делом в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко, а также его предполагаемых участников Бабаевых. Известно, что семья предпринимателей Бабаевых имеет доли в этих рынках. По версии следствия, Борзенко вместе с Бабаевыми незаконно завладел шестью земельными участками. За 21 год им удалось незаконным путем извлечь прибыль в размере более 200 миллионов рублей. Сейчас Борзенко и еще двое подозреваемых находятся в СИЗО.